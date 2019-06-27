Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании краевого парламента приняли решение об отсрочке на пять лет запрета на работу сельскохозяйственных рынков во временных сооружениях, сообщает DEITA.RU.

В Приморье было разрешено использовать временные строения и сооружения для размещения рынков, где торгуют сельскохозяйственной продукцией, до 1 января 2020 года. Принятые же депутатами Законодательного Собрания изменения в краевой закон позволят отсрочить перевод сельхозрынков в капитальные здания еще на пять лет, до 2025 года.

Главная причина внесения поправок в краевой закон – экономическая нецелесообразность перевода в капитальные строения мест торговли продукцией агропромышленного комплекса. По мнению депутатов, это повлечет за собой закрытие сельхозрынков, особенно находящихся в небольших городах и районных центрах, и повышение цен на товары.



«Строительство капитального здания для рынка требует больших затрат, и осилить их сможет не каждый предприниматель. Кроме того, арендная плата за торговое место для сельхозпроизводителей в таких помещениях будет существенно выше, что приведет к росту цен на реализуемую ими продукцию. Поэтому сохраняя прежний формат работы сельхозрынков, мы стараемся сохранить для граждан возможность покупать мясо, молоко, овощи и другую сельскохозяйственную продукцию по наименьшей цене», - поддержал законопроект председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.



Как показал предыдущий опыт внедрения запрета на использование временных строений и сооружений, который с 1 января 2013 года на федеральном уровне был введен для универсальных рынков, принятие подобных решений приводит к сокращению количества объектов торговли. Так, в Приморье число универсальных рынков уменьшилось практически в четыре раза, с 77 до 20. Причем часть из них, в том числе имеющих капитальные здания, стала работать в формате торговых центров, торговых комплексов и ярмарок, другая – просто прекратила свое существование.



Аналогичная участь может ожидать сельскохозяйственные рынки края, которые сегодня работают в городе Спасске-Дальнем и в поселке Кавалерово. Объекты, рассчитанные соответственно на 550 и 95 торговых мест, размещаются в некапитальных строениях.



Заместитель председателя комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Эдуард Цой отметил, что вопрос сохранения существующих условий работы для сельскохозяйственных рынков имеет большое социальное значение. «Пусть сельхозрынки работают в прежнем формате, ведь здесь население может купить продукцию по доступным ценам. Когда рынок оденут в бетон и стекло, это уже будет не рынок, а торговый центр. Не все сельхозпроизводители смогут организовать здесь торговую точку, а цены на продукты вряд ли будут по карману большинству жителей», - почеркнул Эдуард Цой.

Дмитрий Санников