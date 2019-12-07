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Село окружили 60 голодных медведей
Людей предупреждают об опасности через соцсети, сообщает DEITA.RU.
Ужасная ситуация сложилась в селе Рыркайпий (Чукотский АО). Там около 60 белых медведей буквально окружили село и периодически в него заходят.
В Фонде дикой природы объяснили эту ситуацию тем, что прямо возле села, на мысе, есть лежбище тюленей. Именно поэтому хищники оказались в этом месте. Однако сейчас животные не могут покинуть его: из-за слишком теплой погоды медведи не могут перейти море к другим своим мстам охоты.
В селе уже отменили все массовые мероприятия. У детских учреждений, а также по периметру дежурят патрули и полиция. Жителей предупреждают об опасности в мессенджерах и соцсетях. Без срочной необходимости людей просят не покидать дома.
Елена Миронова