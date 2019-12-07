telegr wh call

Новости

Село окружили 60 голодных медведей

7 Декабрь 2019, 09:15

ФСБ задержало судно в Японском море

7 Декабрь 2019, 08:45

На 40% подорожало пшено в Приморье

7 Декабрь 2019, 08:15

Когда пройдут снегопады, сказали синоптики

7 Декабрь 2019, 07:45

Почти 100 домов оставят без света в столице

7 Декабрь 2019, 07:15

Снег и потепление стоит ждать на выходных

7 Декабрь 2019, 06:30

Бывшим ФСБ-шникам запретят покидать Россию

7 Декабрь 2019, 05:45

«Тратит деньги на салоны»: депутаты против алиментов

7 Декабрь 2019, 05:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Село окружили 60 голодных медведей

белый медведь

Людей предупреждают об опасности через соцсети, сообщает DEITA.RU.

Ужасная ситуация сложилась в селе Рыркайпий (Чукотский АО). Там около 60 белых медведей буквально окружили село и периодически в него заходят.

В Фонде дикой природы объяснили эту ситуацию тем, что прямо возле села, на мысе, есть лежбище тюленей. Именно поэтому хищники оказались в этом месте. Однако сейчас животные не могут покинуть его: из-за слишком теплой погоды медведи не могут перейти море к другим своим мстам охоты.

В селе уже отменили все массовые мероприятия. У детских учреждений, а также по периметру дежурят патрули и полиция. Жителей предупреждают об опасности в мессенджерах и соцсетях. Без срочной необходимости людей просят не покидать дома.


Елена Миронова

Читайте также:

Медведь мешает подаче света на Камчатке

Медведь вторгся на военный объект

Медведь в большом городе: хищник снова вышел к домам

Популярное

С ценами на бензин в России произошло необъяснимое

ФСБ проводит обыски в администрации Приморья

«Уже за гранью» - «начинка» в хлебе разгневала людей

Украина взыскала миллиардную компенсацию с «Газпрома»
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...