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Сельские дороги ремонтируют в Приморье

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В этом году дорожные рабочие завершили укладку нового асфальтового покрытия в восьми населенных пунктах Уссурийского городского округа, сообщает DEITA.RU.

В мэрии Уссурийска рассказали, что речь об асфальтировании улиц Молодежной, Советской и Ворожейкина в селе Пуциловка, улицы Луговой в Красном Яре, а также улицах Заречной и Кубанской в поселке Раковка. Также дорожные работы завершены в Военном переулке Новоникольска, на улице Бадыгина в селе Воздвиженка, на Садовой в Дубовом ключе, на улице Пархоменко в Николо-Львовском и в Октябрьском переулке в селе Глуховка.

Отмечается, что в последнем населенном пункте местные жизни особенно благодарят администрацию округа за проделанную работу - вместе с долгожданным строительством хорошей автомобильной дороги, рабочие провели электричество к дачным домикам.  

Но на этом дорожно-восстановительные работы в сельской местности Уссурийского городского округа не закончились. По многочисленным просьбам граждан муниципалитет при содействии краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства отремонтировал участок автотрассы, ведущей от Уссурийска к селу Глуховка.

Отметим, что с весны следующего года в УГО продолжатся работа по укладке нового асфальтового покрытия на дорогах к населенным пунктам и между ними. На очереди - автомобильная трасса от Борисовки к Корсаковке. 

Екатерина Цой

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