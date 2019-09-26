Сельские клубы и Дома культуры Приморья активно модернизируются

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Из бюджета региона выделено более четырнадцати миллионов рублей для модернизации домов культуры в небольших населенных пунктах края, сообщает DEITA.RU.

Запланирована масштабная работа по укреплению материально-технической базы. Планируется замена кресел в зрительных залах, обновление световых и звуковых инструментов, убранства сцены, завершение текущих работ по ремонту. Работа реализуется в рамках госпрограммы «Развитие культуры Приморского края».

Софья Корф

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