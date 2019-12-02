Сельские клубы приводят в порядок в Приморье

В Уссурийском городском округе продолжается капитальный ремонт сельских домов культуры и клубов, сообщает DEITA.RU.

В городской мэрии рассказали, что ремонтные работы главных сельских культурных учреждений, продолжавшиеся в течение года, завершены в двух населенных пунктах - в селе Корсаковка рабочие привели в порядок спортивный зал, а в селе Богатырка капитально починили крышу здания.

Отмечается, что в ближайшее время завершатся масштабные работы в доме культуры села Новоникольск.

«Обновленный ДК изменился до неузнаваемости: реконструирован фасад здания, стены внутри учреждения выкрашены в яркие цвета, капитально отремонтирован концертный зал, библиотека и технические комнаты, также заново проведено освещение, заменена проводка и установлено современное оборудование для ликвидации ЧП внутри дома культуры», - рассказали в мэрии отметив, что новую мебель и технику смогут оценить более пятисот учащихся и преподавателей.

Следующим в очереди за преображением следует дом культуры поселка Черняховский. Ремонтные работы там начнутся уже в следующем году.

Кстати, капитальный ремонт главных сельских культурных учреждений проводится в УГО каждый год. Например, в прошлом году городские власти привели в порядок клубы в Корсаковке, Алексей-Никольском, Кроуновке, Каменушке, Пуциловке, Воздвиженке, Красном Яре и многих других поселках. А около трех лет назад в селе Линевичи был построен новый дом культуры взамен старого, который находился в аварийном состоянии.

Екатерина Цой