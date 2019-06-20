Магия Путина продолжается: в Приморье пообещали решить все проблемы обманутых дольщиков, сообщает DEITA.RU.

Семь домов для обманутых дольщиков планируют достроить до конца текущего года во Владивостоке и других городах региона, такая информация появилась на сайте краевой администрации за три часа до начала «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

На данный момент на территории Приморья около 30 недостроенных объектов. Они расположены не только в дальневосточной столице, но и других населенных пунктах, например, в Артеме и Уссурийске. В этих домах должны получить квартиры по меньшей мере три тысячи семей, все они годами ждут, чтобы их дом, за который они уже внесли или частично внесли деньги, был достроен.

Сегодня, как отметили в регионе, активно работает Фонд помощи обманутым дольщикам. Одна из главных задач фонда — максимально быстро и качественно достроить дом. Несмотря на то, что разбирать каждый случай долгостроя нужно отдельно, так как один построен на 10 процентов, а другой на 90, уже сегодня есть основания полагать, что в этом году можно достроить семь домов.

«В целом, мы надеемся, что в ближайшие два года решим все проблемы», — заявила гендиректор АО «Корпорация развития Приморского края», председатель Совета Фонда помощи обманутым дольщикам Ольга Сун-жаю.

Екатерина Брязгунова