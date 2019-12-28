Семь междугородних рейсов отменили во Владивостоке

Семь автобусов, следующих из Владивостока, сегодня не отправятся в рейс, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным Примвокзала, отменены рейсы в Арсеньев, Врангель, Находку, Покровку и Спасск.

№ 520 Владивосток – Арсеньев, 13:00;

№ 536 Владивосток – Врангель, 14:50;

№ 506 Владивосток – Находка, 15:45;

№ 522 Владивосток – Покровка, 16:30;

№ 502 Владивосток – Спасск, 17:30;

№ 502 Владивосток – Спасск, 20:10;

№ 520 Владивосток – Арсеньев, 21:00.

Напомним, что отмены рейсов часто связаны с погодными условиями, либо техсостоянием транспорта. О причинах не выхода транспорта на маршрут ничего не сообщается.

Александра Маслова