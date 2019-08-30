Есть семь признаков, которые указывают на то, что вашу машину нужно прочно проверить у механиков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Avto.pro.

При выбросах отравленных газов, когда вы чувствуете резкий запах от выхлопа. Возможно, каталитический нейтрализатор засорился. Если дым черный – мог забиться датчик O2.

При шуме тормозов – прокладки, скорее всего, пора менять. Резкий звук предупреждает об износе.

При медленном переключении передач. Пауза означает, что есть проблемы с переключением передач. Резкие рывки – признак проблем с трансмиссией.

Утечка жидкостей, пятна под машиной – тревожный «звонок». Такого не должно быть.

Тряска в процессе езды. Норма – это вибрация, а не тряска, поэтому такой авто нужно срочно проверять.

Бензин расходуется быстрее. Если пробег неожиданно уменьшился – значит, внутренние системы авто не работают, как положено. Возможна утечка газа или низкий уровень масла.

Зашумело рулевое колесо – появился скрежет или жесткость на поворотах. Возможно, в гидроусилителе слишком низкий уровень жидкости.

Заметили что-то из этих признаков – отправляйтесь в дилерский центр безотлагательно, чтобы избегать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем.

Анастасия Туркова