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Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств лишили права голоса на Генассамблее ООН за неуплату членских взносов, сообщает DEITA.RU по материалам организации.
Как отмечается на официальном сайте ООН, представители Венесуэлы, Гамбии, Йемена, Лесото, Ливана, Тонга и Центрально-Африканской Республики не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года.
Самая большая задолженность накопилась у несчастной Венесуэлы - более 21 миллиона долларов США. В списке должников также присутствуют карликовые Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, но им Генассамблея ООН разрешила участвовать в голосовании до конца 74 сессии.
Дмитрий Санников