На принятии закона о противодействии насилию в семье настаивает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает DEITA.RU.

Такое заявление Москалькова сделала, комментируя резонансный случай с избиением девочки в Ингушетии. Девочку доставили в Москву в сопровождении врачей, где при обследовании в клинике у нее выявили множественные, в том числе старые переломы ребер и травму позвоночника. По подозрению в нанесении ребенку тяжелых травм арестована ее родная тетя.

Как считает Москалькова, эта история подвигает общество к рассмотрению вопроса о ратификации Стамбульской конвенции и скорейшей разработке федерального закона России о противодействии насилию в семье.

Сама Москалькова во время работы депутатом Государственной Думы была автором одного из вариантов законопроекта о семейном насилии, который был отклонен. В последний раз о подобном проекте россияне слышали в декабре 2018 года. Тогда заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается.

С тех пор о нем ничего не слышно. Напротив, Госдума одобрила закон о декриминализации семейного насилия. По этому документу легкие побои не наказываются по уголовной статье. Наказание — штраф или арест на 15 суток.

Дмитрий Санников