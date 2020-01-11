telegr wh call

Новости

Суд занялся потомком русского царя

11 Январь 2020, 20:15

Иран признался в том, что сбил украинский лайнер

11 Январь 2020, 19:27

Платные дороги станут бесплатными для некоторых россиян

11 Январь 2020, 19:15

Трамп хочет торговать с Россией

11 Январь 2020, 18:45

«Прощай эпоха»: ВГТРК закрывает свои телепередачи

11 Январь 2020, 18:15

Стало известно, когда в Приморье похолодает

11 Январь 2020, 17:45

Подросток заплатил за проезд и стал миллионером

11 Январь 2020, 17:15

Любитель элиты пойдет под суд во Владивостоке

11 Январь 2020, 16:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Семейный конфликт обернулся двумя уголовными делами

суд

Жительница села Новоникольск обратилась в полицию с жалобой на гражданского супруга, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в полиции, мужчина, проживавший вместе с 39-летней местной жительницей, в ходе конфликта начал угрожать ей убийством, после чего силой отобрал деньги и мобильный женщины. Потерпевшая отметила, что общий ущерб составил около 34 тысяч рублей.

Полиция задержала сожителя довольно оперативно – им оказался ранее судимый местный житель. В отделе мужчина во всем признался и вернул телефон потерпевшей. Деньги он успел потратить на свои нужды.

Приморец получил сразу два уголовных дела: за угрозу убийством и за грабеж с применением насилия.

Сейчас полиция проверяет его причастность к более ранним преступлениям.

Александра Маслова

Читайте также:

Группа избивавших девушек сутенеров отправится в суд

Мошенницу с квартирами поймали и осудили спустя 15 лет

Дерзкий сладкоежка может попасть за решетку

Популярное

"Скрывали от народа": россияне пишут отказ от уплаты налогов

Скандал с единороссом разгорается на Дальнем Востоке

Пассажиры самолета Баку-Москва прощались с жизнью из-за пилота

«Зажрались»: россияне возмущены уровнем зарплат в столице
Загрузка...
Загрузка...