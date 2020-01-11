Новости
Суд занялся потомком русского царя
11 Январь 2020, 20:15
Иран признался в том, что сбил украинский лайнер
11 Январь 2020, 19:27
Платные дороги станут бесплатными для некоторых россиян
11 Январь 2020, 19:15
Трамп хочет торговать с Россией
11 Январь 2020, 18:45
«Прощай эпоха»: ВГТРК закрывает свои телепередачи
11 Январь 2020, 18:15
Стало известно, когда в Приморье похолодает
11 Январь 2020, 17:45
Подросток заплатил за проезд и стал миллионером
11 Январь 2020, 17:15
Любитель элиты пойдет под суд во Владивостоке
11 Январь 2020, 16:45
Семейный конфликт обернулся двумя уголовными делами
Жительница села Новоникольск обратилась в полицию с жалобой на гражданского супруга, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в полиции, мужчина, проживавший вместе с 39-летней местной жительницей, в ходе конфликта начал угрожать ей убийством, после чего силой отобрал деньги и мобильный женщины. Потерпевшая отметила, что общий ущерб составил около 34 тысяч рублей.
Полиция задержала сожителя довольно оперативно – им оказался ранее судимый местный житель. В отделе мужчина во всем признался и вернул телефон потерпевшей. Деньги он успел потратить на свои нужды.
Приморец получил сразу два уголовных дела: за угрозу убийством и за грабеж с применением насилия.
Сейчас полиция проверяет его причастность к более ранним преступлениям.Александра Маслова