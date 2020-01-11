Семейный конфликт обернулся двумя уголовными делами

Жительница села Новоникольск обратилась в полицию с жалобой на гражданского супруга, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в полиции, мужчина, проживавший вместе с 39-летней местной жительницей, в ходе конфликта начал угрожать ей убийством, после чего силой отобрал деньги и мобильный женщины. Потерпевшая отметила, что общий ущерб составил около 34 тысяч рублей.

Полиция задержала сожителя довольно оперативно – им оказался ранее судимый местный житель. В отделе мужчина во всем признался и вернул телефон потерпевшей. Деньги он успел потратить на свои нужды.

Приморец получил сразу два уголовных дела: за угрозу убийством и за грабеж с применением насилия.

Сейчас полиция проверяет его причастность к более ранним преступлениям.

Александра Маслова