Семейным дебоширам может грозить 15 суток ареста

Сенаторы планируют направить в Минюст инициативу о внесении в КоАП поправок, предполагающих ответственность за семейно-бытовое дебоширство, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

К данному определению будет относиться любое неуважительное действие, нарушающее спокойствие граждан в их доме и причисляться к мелкому хулиганству. Дебоширов будет ждать штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, общественные работы до 40 часов или административный арест до 15 суток, в зависимости от степени тяжести нанесенного ущерба, в том числе и морального.

При этом авторы инициативы уточняют, что меры наказания за дебош в общественных местах уже существуют, однако следует распространить их и на личное пространство граждан.

Также сенаторы отметили, что тема семейного дебоширства очень актуальна в нашей стране, однако сотрудники полиции редко реагируют на такие жалобы. С внесением новой поправки в случае бездействия пострадавшие смогут обращаться в прокуратуру.

Однако некоторые эксперты отнеслись к этому скептически, считая, что подобные нововведения будут «поправкой ради поправки» и с юридической точки зрения выглядят очень спорно. К тому же, по их мнению, размер штрафных санкций необоснованно завышен и должен составлять не более 1,5 тысяч рублей.