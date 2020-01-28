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"Семерка" названа самым популярным автомобилем в России

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Согласно статистике агентства «Автостат Инфо», самой покупаемой «легковушкой» в России оказался Жигули, рассказывает DEITA.RU.

При этом модель Lada 2107 занимает лидирующую позицию. Так в стране отмечено более 1,5 миллионов автомобилей этой марки (1 666 962). Чуть меньше распространена модель Lada 2109, она насчитывает 1 408 200 «легковушек».  Третье место занимает Lada 2106 и ее 1 292 174 «шестерок».

Другие модели ВАЗа расположились строчками ниже. Так среди распространенных моделей находятся Lada 2121 – 982 512 авто, Lada 2110 – 837 699 авто, Lada 2114 – 812 753 авто. 

Согласно исследованию, популярностью пользуются также такие марки, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus и Renault Logan.  Всего на начало 2020 было зарегистрировано 42,75 миллионов легковых автомобилей.

Ирина Елкина

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