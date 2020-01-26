Семеро китайцев с высокой температурой госпитализированы в Москве

Семь граждан КНР госпитализированы в Москве по линии скорой помощи с признаками респираторного заболевания, сообщает DEITA.RU по материалам городского департамента здравоохранения.

Как подчеркнули в ведомстве, обычно в подобных случаях врачи скорой помощи дают консультации по телефону, даже не выезжая на место. Однако, в связи с тем, что граждане прибыли из Китая, к случаю группового простудного заболевания в Москве отнеслись со всей серьезностью. В отель к заболевшим китайским туристам направились бригады скорой помощи и семерых китайцев госпитализировали.

Как заверяет департамент здравоохранения города Москвы, никаких признаков осложнений ОРВИ, а, тем более, пневмонии, у заболевших не нашли. Как подчеркивают в ведомстве, все семеро китайских туристов находятся «в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания».

Тем не менее, медики решили подстраховаться и семерых китайцев госпитализировали для диагностического наблюдения и обследования. Как официально заявило ведомство, угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет.

Напомним, что в России установлена ответственность за распространение фейковых новостей. Во избежание распространения информационных «вбросов» Общественной палатой с 20 января 2020 года в Интернете запущен специальный проект «Фейкам.нет», на котором каждый гражданин может оставить жалобу на заведомо недостоверную информацию. С жалобами работают юристы палаты и передают их на рассмотрение Генеральной прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

Дмитрий Санников