МЧС предупредили их о грядущем тайфуне, сообщает DEITA.RU.



Спасатели вывезли из бухты Ежовой в Лазовском районе всех туристов, застрявших там с 9 августа. На пляже решили остаться еще семеро – они не боятся грядущего тайфуна.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, 11 человек, в том числе двое детей, уже в безопасности. Их временно разместили в колледже в Лазо. Остальные отказались покидать пляж – так и остались в палаточном городке.

В МЧС также отметили, что предупреждали всех о том, что находиться на побережье опасно.

Однако по другой версии, которую озвучили сами отдыхающие, на месте остались только владельцы машин. Переправить транспортные средства МЧС не смогло. Так что мужчины продолжают ночевки в опасных условиях.

Ранее сообщалось о том, что людям, заблокированным на побережье, передали только два сухпайка, воду и 5 памперсов.

Елена Миронова