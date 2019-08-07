Теперь семьи с одним или двумя детьми, которые получают больше чем 1,5 прожиточного минимума, могут получить денежные выплаты. Оформить документы на ежемесячную сумму можно уже в следующем году, сообщает DEITA.RU.

Эта новость не могла не обрадовать приморцев. Напомним, что раньше действовали строгие ограничения, и семьи с доходом больше положенного не могли рассчитывать на такие денежные бонусы. По инициативе Владимира Путина сумма допустимого дохода повысилась.

С 2020 года оформить ежемесячную выплату на первого или второго ребенка смогут семьи, доход которых составит два прожиточного минимума на человека, а в следующем году эта сумма превысит 28 тысяч рублей, рассказали в департаменте труда и социального развития. Эта сумма может полностью покрыть некоторые расходы: продукты, детская одежда, игрушки, дополнительные кружки.

А некоторые семьи ждёт двойная радость, ведь получать финансовую поддержку они будут, пока малышу не исполнится три года. А сумма выплат увеличится до 14,5 тысяч. В Приморском крае выплаты на первенца получают более 4 тысяч семей.

А 1,2 тысячи семей каждый месяц получают выплаты из федерального материнского капитала. Семьи, где низкий достаток, получают такую поддержку с 2018, сообщили в Пенсионном фонде.

Поддержка приморских семей – очень важный вектор развития края. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» проходит в рамках национальной программы «Демография». В Приморском крае действуют 26 демографических выплат и компенсаций.

Екатерина Кононенко