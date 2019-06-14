Наличие детей в российских реалиях ведёт к бедности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова огласила неутешительную статистику финансового благополучия, а точнее его отсутствия у многодетных. По словам вице-премьера, больше 50% всех российских семей с детьми испытывают финансовые проблемы и фактически являются бедными.

Ранее Дмитрий Медведев также поднимал тему бедности и сообщал, что в России насчитывается целых 19 миллионов людей, которые живут за чертой бедности. Одним из предложений премьер-министра было создание специального реестра соотечественников, нуждающихся в материальной помощи со стороны государства.

Также упоминалось, что пробный проект этой инициативы уже работает в нескольких субъектах России. По планам правительства, уже к 2024 году количество бедных россиян должно уменьшится вдвое.

Ранее сообщалось, что семьи с большим количеством детей испытывают трудности с оплатой самых необходимых услуг и товаров.

Дмитрий Шевченко