Молодые и амбициозные граждане посетили во Владивостоке семинар, который призван проинформировать будущих бизнесменов о возможностях, которые предоставляет администрация Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Семинар организован силами центра занятости населения Приморского края, а также регионального центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Как отмечает его главный специалист, Юлия Селионова, в поддержке нуждаются как уже опытные предприниматели, так и те, у кого бизнес существует только на этапе идеи.

«Как научиться – ему расскажут, а вот уж как он научится, это уже его степень моральной подготовки. Некоторые люди, пройдя обучение, говорят: «Нет, я чуть-чуть повременю, я не совсем готов». Это тоже результат. Это лучше, чем человек кинется в омут бизнеса и потом, мало того, что прогорит, и ещё получит массу неприятностей».

Обучение новичков проходит по программе «Азбука предпринимателя» на безвозмездной основе. На протяжении пяти дней «юным» бизнесменам преподают основы предпринимательской деятельности, а также сообщают о возможных подводных камнях, которые могут подстерегать на пути к успеху. Янов Антон, получивший статус безработного, в числе прочих участников семинара заинтересовался программами поддержки.

«Хотел получить консультацию по бизнесу – возможно ли его открыть, что для этого необходимо. Меня заинтересовала «Азбука предпринимателя», я бы хотел поучаствовать в этой программе, потому что возникли кое-какие вопросы».

Антон Владимирович – эколог, если его идеи станут реальным бизнес-планом, а затем воплотятся в жизнь, то в перспективе сфера его бизнеса сможет благоприятствовать улучшению экологической обстановки в регионе.

«Направление хорошее, но достаточно тяжёлое. Если это разработка экологических проектов – то данная ниша уже занята, есть направление переработки отходов, но оно очень затратное, требуется очень много документации, то есть везде существуют свои тонкости».

Для соискателей, которые не планируют открывать собственный бизнес, рассказали об имеющихся на территории Дальнего Востока мегахолдингах, которые в числе прочих работников принимают в штат и жителей Приморского края. В Приморье подобных гигантов 4 – судостроительный комплекс «Звезда», группы компаний Доброфлот и РусАгро, а также Владивостокский морской торговый порт.

Софья Корф