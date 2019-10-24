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19 Август 2019, 19:45

Семинар «Инклюзивный музей» провели специалисты Русского музея для музеев ДВ региона

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Научно-практический семинар «Инклюзивный музей» провели сотрудники Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) для музеев Дальневосточного федерального округа с 9 по 11 октября. Семинар второй год подряд проходит на базе Приморской государственной картинной галереи, сообщает DEITA.RU.

Общество начинает понимать важность равного отношения к людям, имеющим особые потребности, отличающие их от общепринятой «нормы» по здоровью. Намечается тенденция к тому, что всё больше людей хотят понимать тех, кто отличается от них в восприятии мира.

 Как общаться с невидящими и слабовидящими людьми? С теми, кто видит и чувствует мир иначе – людьми, рождёнными с аутическим спектром расстройства, с синдромом дауна, иными ментальными особенностями? Как нам взаимодействовать? Как доносить до «особенных людей» информацию в музейных, творческих пространствах, в самых обычных жизненных ситуациях. Об этом шла речь на семинаре.

Русский музей двадцать лет работает с посетителями с особенными потребностями. Специалисты из Санкт-Петербурга на семинарах «Инклюзивный музей» уже второй раз знакомят дальневосточников с накопленным опытом работы. Особое внимание на семинаре уделялась взаимодействию со слабовидящими людьми и людьми с ментальными особенностями развития.

На семинар собрались специалисты музеев и выставочных центров с Сахалинской области, из Хабаровска, Владивостока, Находки. Во Владивостоке, кроме музейных работников, в семинаре участвовали сотрудники творческих сообществ и школ, работающие с детьми с особенностями развития.

Программа семинара включала как теоретические, так и практические занятия. Были представлены авторские программы, в том числе включающие элементы арт-терапии. Завершилась трёхдневная учёба круглым столом. Участники семинара обсудили актуальные вопросы инклюзивного музея, а также представили презентации своей деятельности, поделившись опытом с коллегами.

Ирина Павленко

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