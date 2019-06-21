Граждане купились на опасное псевдолекарство, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Росздравнадздор.

В больницу Хабаровска в полном составе попала семья, все члены которой приняли отравляющее вещество, в котором содержались черви-паразиты. Якобы "чудо-лекарство" граждане купили через интернет, прочитав отзыв о его полезных свойствах.

В итоге родители и ребёнок оказались в тяжёлом состоянии с диагнозом заражения трихинеллами.

В настоящее время в ситуации также разбираются и представители правоохранительных органов. По предварительном информации, распространением ядовитой вакцины занимался дипломированный ветеринар.

Иван Петров