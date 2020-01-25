Семья из Владивостока нашла клад

Семья из Владивостока нашла «сокровища» передачи «Орел и решка». Так, жители приморской столицы стали счастливыми обладателями «денежной бутылки», отыскав ее в Австралии, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Комсомольская правда», которая брала интервью у нашедшей клад четы, прятать бутылку с деньгами – это традиция передачи. «Охота» за кладом стартует после выхода каждой серии.

В этот раз удача улыбнулась приморцам, которые отыскали заветный приз на другом континенте.

Семейство Ткаченко, ставшее обладателями клада, отмечает, что «счастливая» поездка стала их третьим путешествием в Австралию. Вместе с главой семейства Евгением туда отправились его жена Анна, 8-летний сын Артем и 6-летняя Настя, а также родители.

Александра Маслова