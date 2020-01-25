telegr wh call

Новости

Семья из Владивостока нашла клад

25 Январь 2020, 11:45

До «Судного дня» осталось 100 секунд

25 Январь 2020, 11:15

Ростуризм советует не продавать туры в Китай

25 Январь 2020, 10:45

«Единая Россия» хочет исключить главу Чувашии из своих рядов

25 Январь 2020, 10:15

Каких симптомов стоит бояться: памятка по профилактике коронавируса

25 Январь 2020, 09:45

Студенты московского политеха довели Миклушевского до седины

25 Январь 2020, 09:15

Владивосток попал в топ небанальных вывесок

25 Январь 2020, 09:00

Поздравление Председателя Думы города Владивостока Андрея Брика с Днем Студента

25 Январь 2020, 09:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Семья из Владивостока нашла клад

клад сокровище

Семья из Владивостока нашла «сокровища» передачи «Орел и решка». Так, жители приморской столицы стали счастливыми обладателями «денежной бутылки», отыскав ее в Австралии, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Комсомольская правда», которая брала интервью у нашедшей клад четы, прятать бутылку с деньгами – это традиция передачи. «Охота» за кладом стартует после выхода каждой серии.

В этот раз удача улыбнулась приморцам, которые отыскали заветный приз на другом континенте.

Семейство Ткаченко, ставшее обладателями клада, отмечает, что «счастливая» поездка стала их третьим путешествием в Австралию. Вместе с главой семейства Евгением туда отправились его жена Анна, 8-летний сын Артем и 6-летняя Настя, а также родители.

Александра Маслова

Читайте также:

На месте прорыва дамбы нашли 18 килограмм клада

Карта сокровищ третьего рейха возбудила кладоискателей

Клад стоимостью миллион долларов найден в подвале

Популярное

Роспотребнадзор сообщил, что делать, чтобы не заразиться вирусом из Китая

Жительница Уханя поделилась лайфхаком – как пройти контроль с вирусом

Медведева поселят особняке на Арбате

Факт слива фекалий в ручей в Приморском крае подтвердили чиновники
Loading...
Загрузка...
Загрузка...