Родственникам пострадавших и погибших в «Холдоми» не могут отдать выплаты, потому что руководство лагеря арестовано, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

В горнолыжном комплексе, где располагался загоревшийся детский лагерь, не способно расплатиться с семьями жертв чрезвычайного происшествия. Без подписей и резолюций начальства официальная документация или запросы не имеют силы, отвечают сотрудники администрации. Компания приостановила свою деятельность, но затрудняется назвать сроки возобновления работы, и пообещать что-либо гражданам тоже не может.

Единственное, что администрация может и делает сейчас – это возвращение денег за купленные путевки и сокращение сотрудников. Количество попадающих под сокращения также неизвестно.

Напомним, что пострадавшим при пожаре и получившим тяжкий вред здоровью, должны выплатить по 400 тысяч рублей. За «легкий вред» здоровью готовы платить по 200 тысяч рублей.

Пожар случился ночью на двадцать третье июля, в лагере в тот момент присутствовали 189 человек. Погибших – четверо детей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемыми стали директор лагеря и «Экстрим Сервис». С двадцать четвертого июля в стране объявлен трехдневный траур по погибшим.

Анастасия Туркова