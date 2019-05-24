Семьям заплатят за второго, и даже за первого ребенка, сообщает DEITA.RU. Кабмин закон о ежемесячных выплатах одобрил.

По закону, который принят на сегодняшний день, право выплаты есть у семей со среднедушевым доходом не больше полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Цифра в каждом конкретном регионе своя.

Президент распорядился с 1 января увеличить эту сумму до двух прожиточных минимумов, и поправки к законодательству чиновники начинают готовить.

Почти 360 тысяч семей получат деньги от государства за рождение первого ребенка и 410 тысяч – за второго. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Анастасия Туркова