Новые меры социальной поддержки семей с детьми стали одной из тем на прямой линии с Президентом страны Владимиром Путиным, сообщает DEITA.RU.

Сахалинская область работает на опережение и старается оказать максимальную поддержку жителям островов. Буквально сегодня в регионе приняли закон об оказании выплат на детей, которым не досталось мест в яслях.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что власти будут увеличивать количество семей, имеющих право на такую поддержку. Семьи с доходом в два прожиточных минимума смогут получать ее с 1 января 2020 года.

– Благодаря особому вниманию Президента к Дальнему Востоку в макрорегионе сегодня действует масштабная программа развития. Это позволяет вводить все новые меры поддержки жителей. В Сахалинской области особое внимание уделяется помощи семьям с детьми. Для нас очень важно поддерживать демографический рост, и мы заинтересованы в том, чтобы люди на Сахалине и Курилах жили достойно. Именно для этого введена новая социальная выплата для молодых мам, – отметил глава области Валерий Лимаренко.

Планируется, что дополнительную помощь будут получать семьи, доход которых составляет менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи. По расчетам, в этот круг попадет примерно 70 процентов семей в островном регионе.

Новая мера поддержки в островном регионе начнёт действовать с 1 июля, ее будут выплачивать сахалинцам на первого или второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, а детей ясельного возраста в области более 6 тысяч. Главное условие, чтобы доходы семьи не превышали 1,5 МРОТ. На Сахалине это 14 536 рублей. В расчете на каждого члена семьи, включая детей, получится 21 391 рубля.

Дмитрий Шевченко