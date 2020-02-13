Семьям с первым ребенком упростят покупку жилья

Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают снизить ставки по ипотеке для новой категории россиян – семей с первым ребенком, сообщает ИА DEITA.RU. С таким предложением выступил глава фракции Сергей Неверов.



Как сообщается на сайте Госдумы, предложение основано на том, что с 2020 года материнский капитал начали выдавать семьям, в которых родился первый ребенок. С такой инициативой выступил лично президент Владимир Путин. Депутат отметил, что материнский капитал можно направлять на погашение части ипотеки – будет логично, чтобы и этим семьям стала доступна льготная ипотека под 6% годовых.

В своей речи Неверов также отметил проблему с размером ставок в целом по стране. По его словам, ЦБ регулярно снижает ключевую ставку, но при этом проценты никак не снижаются.

«Центральный банк должен проводить более жёсткую политику по снижению процентной ставки по ипотеке, в первую очередь — с банками с государственным участием», – отметил депутат.

Ранее сообщалось о том, что Михаил Мишустин потребовал решить вопрос с размером ставок по ипотеке в России. Он поручил кабмину понизить ставки до 8 и менее процентов.