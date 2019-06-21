Семьям будут платить за первого ребенка с 1 января 2020 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Платить новоявленным родителям будут ежемесячно, сумма равно прожиточному минимуму взрослого человека в регионе. Если доход родителей меньше, полутора прожиточных минимумов на одного, государство им поможет.

Получается, что деньги выделят тем родителям, чей суммарный заработок к моменту рождения малыша меньше сорока пяти тысяч. А это по стране около семидесяти процентов семей.

Анастасия Туркова