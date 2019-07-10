Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о том, как телефонные мошенники обманули ее бабушку, сообщает DEITA.RU.

Как написала Елизавета Пескова в своем Instagram, ее бабушке позвонили с телефонного номера, определившегося как «Банк ВТБ», в котором у нее открыт счет. Представившись сотрудницей банка, девушка сказала, что произошла попытка снятия денежных средств неким иногородним господином.

Сообщив, что служба безопасности банка предупреждает о том, что карты необходимо немедленно заблокировать, «сотрудница банка» продиктовала бабушке все сведения о ней от даты рождения до номеров карт. В конце девушка попросила назвать коды, так же пришедшие с официального номера, с которого приходили все СМС от банка. Бабушка, переволновавшись, продиктовала цифры, после чего с ее карт моментально списали все деньги. Сумма похищенного не сообщается.

«При обращении по телефону бабушке с дедушкой сказали, что ничем помочь не могут, и что заниматься этим должны правоохранительные органы. Да, заниматься этим они должны, но может служба безопасности банка, допускающего утечку данных, должна хотя бы компенсировать потери? В центральном отделении бабушке, так же как и многим другим, пришедшим с идентичными обращениями, в компенсации отказали», возмущается Елизавета Пескова.

Банк очень быстро отреагировал, выразив сожаление в инстаграме дочери одного из влиятельных людей страны. «Банк информирует клиентов о правилах финансовой безопасности, в частности нельзя сообщать третьим лицам личные данные или данные о банковских продуктах», - справедливо пишет официальный аккаунт ВТБ.

Весной стало известно, что супруга заместителя руководителя администрации Президента России стала самой богатой из жен подчиненных Владимира Путина. Ее доход в 2018 году составил 218 миллионов 603 тысячи 669 рублей. Татьяна Навка также имеет в собственности два земельных участка и два жилых дома площадью 779,2 и 353,5 кв. м., владеет тремя квартирами площадью 180,4, 108,4 и 78,8 кв. м, парковочным местом, автомобилями Mercedes Benz CL63 AMG, Mercedes Benz GLE63 и мотовездеходом Yamaha.

Дмитрий Санников