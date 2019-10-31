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«Семью содержать точно не смогу» - столичные работники о своей зарплате

деньги, рубли, рубль

Труд важных работников во Владивостоке оплачивается довольно скромно. Впрочем, зарплата приморского электромонтажника мало отличается от дохода коллеги из Москвы, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным сервиса Superjob, в среднем электромонтажник из Владивостока получает 47 тысяч рублей. Московские коллеги его зарабатывают при этом около 55 тысяч, а работники Северной столицы – 51 тысячу рублей.

Впрочем, мнение самих монтажников дальневосточной столицы на этот счет отличается.

«Ну, мне платят около 35 тысяч – поменьше, чем тут указано. Хотя, на это и стаж влияет, и разряд, и на какую фирму работаешь – масса всяких условий. Думаю, конечно, что может кто-то и больше получает. На жизнь, конечно, не особенно хватает – поэтому беру подработки постоянно, на выходных, по знакомым шабашу. На себя хватает, но понимаю, что семью уже не потянул бы, если бы ребенок был», - рассказывает Олег, столичный представитель этой профессии.

Портал Superjob так же отмечает, что в Хабаровске зарплата электромонтажника составляет 45 тысяч рублей. А в столице Забайкалья такой сотрудник получает 40 тысяч.

Стоит отметить, что зарплаты во Владивостоке в среднем меньше, чем в столице страны. При том, что цены на многие продукты и услуги в Москве значительно ниже приморских.

Александра Маслова

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