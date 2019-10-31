«Семью содержать точно не смогу» - столичные работники о своей зарплате

Труд важных работников во Владивостоке оплачивается довольно скромно. Впрочем, зарплата приморского электромонтажника мало отличается от дохода коллеги из Москвы, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным сервиса Superjob, в среднем электромонтажник из Владивостока получает 47 тысяч рублей. Московские коллеги его зарабатывают при этом около 55 тысяч, а работники Северной столицы – 51 тысячу рублей.

Впрочем, мнение самих монтажников дальневосточной столицы на этот счет отличается.

«Ну, мне платят около 35 тысяч – поменьше, чем тут указано. Хотя, на это и стаж влияет, и разряд, и на какую фирму работаешь – масса всяких условий. Думаю, конечно, что может кто-то и больше получает. На жизнь, конечно, не особенно хватает – поэтому беру подработки постоянно, на выходных, по знакомым шабашу. На себя хватает, но понимаю, что семью уже не потянул бы, если бы ребенок был», - рассказывает Олег, столичный представитель этой профессии.

Портал Superjob так же отмечает, что в Хабаровске зарплата электромонтажника составляет 45 тысяч рублей. А в столице Забайкалья такой сотрудник получает 40 тысяч.

Стоит отметить, что зарплаты во Владивостоке в среднем меньше, чем в столице страны. При том, что цены на многие продукты и услуги в Москве значительно ниже приморских.

Александра Маслова