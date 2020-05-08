Сенатор Круглый: «Маски следовало бы раздавать бесплатно»

Россияне не очень ответственно относятся к масочному режиму, но на это прямо влияет вопрос стоимости защитной маски, сообщает ИА DEITA.RU.

Такую точку зрения озвучил член Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый. Особенно тема цены важна в регионах, где за отсутствие средств защиты граждан штрафуют, пишет «Парламентская газета».

«Вообще, конечно, их следовало бы раздавать бесплатно, в тех же магазинах», – отметил сенатор.

Кроме того, политик напомнил о словах главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что масок в стране настолько много, что можно начинать их экспортировать.

«Если так, значит, нужно за счёт государства обеспечивать людей масками. Хотя бы тех граждан, кто не имеет средств на их покупку», – добавил Круглый.