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Сенаторы хотят изменить Трудовой кодекс из-за пандемии
Совет Федерации написал письмо в министерство труда, где рекомендовал специалистам разработать поправки в закон, которые будут регулировать отношения работодателя и работника, трудящегося в дистанционном режиме, сообщает ИА DEITA.RU.
Поправки планируется внести в законы о ЧС и режиме повышенной готовности, а также Трудовой кодекс. Поимо этого несколько подобных писем было написано и в другие ведомства правительства.
Так, в минздрав сенаторы написали про систему обязательного медицинского страхования, при работе сотрудника в дистанционном режиме. А министерству транспорта посоветовали создать несколько хабов, где возможно будет размещать граждан во время специальных режимов.