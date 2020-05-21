Сенаторы хотят изменить Трудовой кодекс из-за пандемии

Совет Федерации написал письмо в министерство труда, где рекомендовал специалистам разработать поправки в закон, которые будут регулировать отношения работодателя и работника, трудящегося в дистанционном режиме, сообщает ИА DEITA.RU.



Поправки планируется внести в законы о ЧС и режиме повышенной готовности, а также Трудовой кодекс. Поимо этого несколько подобных писем было написано и в другие ведомства правительства.

Так, в минздрав сенаторы написали про систему обязательного медицинского страхования, при работе сотрудника в дистанционном режиме. А министерству транспорта посоветовали создать несколько хабов, где возможно будет размещать граждан во время специальных режимов.