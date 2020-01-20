Сенаторы хотят запретить хостелы в подвалах

После трагедии в подвальном хостеле в Перми в Совете Федерации планируют запретить размещать съемные «общежития» в подвалах. Предполагается, что запрет будет реализован путем внесения поправок в Жилищный кодекс РФ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на материалы Парламентской газеты.

Это не первый случай, когда российские сенаторы «нападают» на хостелы. Так, в октябре 2019-го в силу вступили поправки в законодательство, согласно которым такие съемные коллективные жилища возбраняется открывать в многоквартирных жилых домах. Новый запрет, который только планируют рассмотреть, уничтожит в России все хостелы, размещаемые там, где проходят коммуникации, то есть на всех цокольных этажах всех домов.

Стоит отметить, что поводом для очередной запретительной инициативы сенаторов, решающих неотложные проблемы России, стала трагедия в Перми. В ночь с 19 на 20 января этого года в городском мини-отеле прорвало трубу с кипятком - погибло пять человек, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело, которое уже успели передать в центральный аппарат Следственного комитета. В данном случае хостел как раз был размещен в подвале.

Евгений Черемухин