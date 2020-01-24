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Сенаторы предложили увеличить оклад учителям в два раза
Комитет Совфеда, курирующий образование, предложил увеличить базовый оклад педагогов с 30% до 70%, сообщает DEITA.RU.
По словам инициаторов законопроекта, данная новелла даст ограничения по изменению суммы итоговых выплат учителям.
«Разумеется, это потребует дополнительного финансирования образовательной сферы», - отметил один из авторов документа Валерий Марков. Парламентарий подчеркнул, что сегодня педагог может рассчитывать только на 30% от своего заработка, остальное же – стимулирующие выплаты, которые можно «варьировать как угодно».
Кроме того, инициаторы подчеркнули, что в большинстве субъектов РФ учительские оклады даже ниже МРОТ. Они добавили, что средний доход учителя по стране – около 40 тысяч рублей. При этом столичные педагоги в ряде школ могут зарабатывать до 100 тысяч рублей, в то время, как их коллеги из провинции живут на оклады ниже прожиточного минимума.
Александра Маслова