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6 Декабрь 2019, 18:15

Сенаторы предложили увеличить оклад учителям в два раза

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Комитет Совфеда, курирующий образование, предложил увеличить базовый оклад педагогов с 30% до 70%, сообщает DEITA.RU.


По словам инициаторов законопроекта, данная новелла даст ограничения по изменению суммы итоговых выплат учителям.


«Разумеется, это потребует дополнительного финансирования образовательной сферы», - отметил один из авторов документа Валерий Марков. Парламентарий подчеркнул, что сегодня педагог может рассчитывать только на 30% от своего заработка, остальное же – стимулирующие выплаты, которые можно «варьировать как угодно».

 

Кроме того, инициаторы подчеркнули, что в большинстве субъектов РФ учительские оклады даже ниже МРОТ. Они добавили, что средний доход учителя по стране – около 40 тысяч рублей. При этом столичные педагоги в ряде школ могут зарабатывать до 100 тысяч рублей, в то время, как их коллеги из провинции живут на оклады ниже прожиточного минимума.

 

Александра Маслова

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