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Сенаторы выбрали нового председателя
25 Сентябрь 2019, 20:00
Стало известно, кто возглавил Совет Федерации, сообщает DEITA.RU.
Валентина Матвиенко стал председателем верхней палаты российского парламента. Она заняла это место уже третий раз подряд. Как пишут "Известия", конкуренцию Матвиенко при выборах главы Совфеда, составлять никто не решился.
В итоге "за" проголосовали все 153 сенатора, которые приняли участие в процедуре определения нового спикера. Таким образом, решение было принято единогласно.
Дмитрий Шевченко
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