Гражданам помогут избежать преследования и выбивания денег силовым методом, сообщает DEITA.RU

Сенаторы обеспокоились обращениями граждан, сообщающих о неправомерных действиях банков и коллекторских агентств, связанных с ними.

По словам члена СФ РФ Николая Журавлёва, некоторые финансовые учреждения пытаются обойти закон о коллекторской деятельности тем, что прописывают в изначальный договор возможность высокой частоты контактов со стороны третьих лиц.

Проще говоря, банки сразу же закладывают в отношения с клиентом его разрешение на общение с коллекторами без всяких рамок и границ, по меньшей мере, связанных со временем.

Теперь профильный комитет просит директора Федеральной службы судебных приставов проверить подобные сообщения и в случае выявления нарушений предлагает ужесточить существующий закон с целью недопущения назойливого обращениями с заёмщиками.

Дмитрий Шевченко