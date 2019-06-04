Страна не поддержит санкции Запада в отношении России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



Об это решении Сербии стало известно в ходе встречи председателя Скупщины (парламента) Майи Гойкович со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

«Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России и российского народа», - заявила Гойкович на встрече с российской делегацией.

Напомним, в понедельник, 3 июня, у российской делегации, которая с визитом в Белграде, запланировано несколько встреч. Беседа спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с президентом Сербии Александром Вучичем прошла за закрытыми дверями. Также запланировано выступление спикера Государственной Думы России перед депутатами сербского парламента, а также – открытие четвертого заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

Инна Эстрина