Новости
Новые обязанности появились у инспекторов ГИБДД
10 Ноябрь 2019, 13:16
Опубликованы фото массовой аварии в столице
10 Ноябрь 2019, 12:56
Турнир по кикбоксингу прошел среди силовых ведомств
10 Ноябрь 2019, 12:30
Сердце может остановить на морозе в этом случае
10 Ноябрь 2019, 12:00
Как разводят при оформлении льготной ипотеки, сказала россиянка
10 Ноябрь 2019, 11:30
Пропавший аквалангист найден в Японском море
10 Ноябрь 2019, 11:17
ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей
10 Ноябрь 2019, 10:30
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
10 Ноябрь 2019, 10:00
Сердце может остановить на морозе в этом случае
При температуре воздуха ниже 35 градусов риск замерзнуть насмерть повышается в несколько раз, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал врач-терапевт Виктор Лишин.
Если человек находится на улице при температуре ниже 35 градусов — появляются нехватка кислорода и риск остановки сердца.
По словам Лишина, из-за мороза кровь начинает в шесть раз сильнее приливать к внутренним органам. Организм умный и делает это специально, чтобы компенсировать нехватку тепла. Однако в результате может произойти спазм сосуда, к какому-то органу кровь перестанет поступать. Если это будет сердце, оно остановится.
При понижении температуры кровь начинает загустевать, что также очень неблагоприятно влияет на организм и приводит к образованию тромбов.
В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Лишин отметил, при оказании помощи человеку с переохлаждением его нужно не только отогревать, но и разжижать кровь. Кроме того, медик напомним, что на морозе крайне нежелательно употреблять алкогольные напитки.
Ранее DEITA.RU напоминало о том, что самыми смертельными видами рака считаются рак пищевода, желудка, лимфы, шейки матки и другие.
Екатерина Брязгунова