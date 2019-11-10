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Сердце может остановить на морозе в этом случае

врач

При температуре воздуха ниже 35 градусов риск замерзнуть насмерть повышается в несколько раз, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал врач-терапевт Виктор Лишин.

Если человек находится на улице при температуре ниже 35 градусов — появляются нехватка кислорода и риск остановки сердца.

По словам Лишина, из-за мороза кровь начинает в шесть раз сильнее приливать к внутренним органам. Организм умный и делает это специально, чтобы компенсировать нехватку тепла. Однако в результате может произойти спазм сосуда, к какому-то органу кровь перестанет поступать. Если это будет сердце, оно остановится.

При понижении температуры кровь начинает загустевать, что также очень неблагоприятно влияет на организм и приводит к образованию тромбов.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Лишин отметил, при оказании помощи человеку с переохлаждением его нужно не только отогревать, но и разжижать кровь. Кроме того, медик напомним, что на морозе крайне нежелательно употреблять алкогольные напитки.

Ранее DEITA.RU напоминало о том, что самыми смертельными видами рака считаются рак пищевода, желудка, лимфы, шейки матки и другие.

Екатерина Брязгунова

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