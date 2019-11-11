Серебряные волонтеры решают проблемы здравоохранения на Сахалине

Добровольцы-пенсионеры включаются в спортивную жизнь, активно вовлекая сверстников

Работа со старшим поколением на Сахалине стала приоритетным направлением, которое вылилось в целое общественное объединение. Проект, как и его участники, взяли самое подходящее и «говорящее» название: в «Серебряные волонтёры» сегодня записываются местные жители пенсионного возраста. Речь идёт о тех, кто хочет жить полноценной и активной жизнью. Об успехах движения добровольцев элегантного возраста – рассказал в интервью DEITA.RU руководитель сообщества, Владимир Александрович Забелин.

Расскажите, пожалуйста, о проекте «Серебряное волонтёрство». Для кого он?

Наше движение создано недавно, работам примерно месяц. Мы выявляем слабые места в медицине и помогаем здравоохранению их решить. Конечно, проект под собой подразумевает работу со старшим поколением. Почему не с молодежью? Потому что старшее поколение относится к молодежи несколько скептически, а с нами им проще найти общий язык. И сейчас, с нашей подачи, появилось такое направление, как совместная работа с поликлиниками, больницами, санаториями. Для чего это было сделано? Вы прекрасно понимаете, что много нареканий идёт со стороны населения - на работу больниц, поликлиник и отдельных врачей. Часто говорят о том, что не хватает последних. И поэтому приняли решение о том, чтобы нас (серебряных волонтеров) подключить к решению этой проблемы. То есть, мы как бы являемся буфером между руководством, врачами и населением города Южно-Сахалинска. Первая и основная задача, которая была поставлена перед нами губернатором - работа по диспансеризации населения Сахалинской области. Не всё население охвачено диспансеризацией. Народ не понимает, а по многим показателям даже не верит врачам. Мы уже видим результат нашей работы по четвёртой поликлинике, по второй. Вчера было не менее 13 человек, только за то время пока я там был. Во второй поликлинике создали окно доверия, то есть правительство области старается, чтобы население было здоровым.

Также в своей работе мы привлекаем определенную категорию людей, которые ходят к нам заниматься физкультурой, оздоровлением и среди них есть те люди, которые потом становятся участниками сборной команды Южно-Сахалинска и Сахалинской области. Мы 4 года подряд выезжаем на первенство России среди пенсионеров. В этом году заняли 10 место из 76. Мы считаем, что это замечательный результат.





Почему вы решили стать не только участником, но и активистом проекта?

Не только я, но и большое количество неравнодушных людей очень активно включены в процесс. Все, кто хочет оздоровить себя, свою семью и жителей города! Ну а кто, если не мы?

Что лично вам дал этот проект?

Я как занимался всю жизнь спортом, так и занимаюсь. Стараюсь следить за своим здоровьем. Благодаря проекту, я увидел многие вещи, о которых не знал. Например, я не понимал, что творится в медицине, и какие там есть слабые места. Мы, вместе с министром, были и в шестой поликлинике, и в четвёртой. Много раз встречались также с губернатором. И с Антоном Владимировичем Зайцевым. Теперь я знаю руководство второй поликлиники, а на следующей неделе начнем мониторить первую поликлинику. То есть у нас цель- не дамоклов меч, не Гильотина какая-то, а наоборот. Как нам сказал губернатор: «Вы не гладьте по голове, а наоборот, показывайте мне те места, те шероховатости, которые есть в медицине, чтобы мы со стороны правительства могли эти шероховатости убрать». Мы знаем, что сейчас у нас в области не хватает более 200 врачей, губернатор об этом знает, ему донесли. Но опять же, в этом году в область пришли более 200 врачей. Наша цель- кардинальным образом изменить медицину Сахалинской области. И вот этими вопросами мы занимаемся вместе с министерством здравоохранения и поликлиниками нашего города.

Много ли участников уже у серебряного волонтёрства в Южно-Сахалинске, на Сахалине в целом?

У нас около 20 человек в Южно-Сахалинске. Также - в Томари, Поронайске, Охе. Когда собирались в Холмске на прошлой неделе, приехало порядка 50 волонтёров из всех районов области, кроме северных Курил. А вообще, и на Курилах есть свои!

Сколько ваших друзей, соседей, знакомых стали участниками проекта?

Все, кто у меня тренируется - мои близкие, друзья, товарищи, подруги. Кто-то уже занимается 5 лет, кто-то 4 года, кто-то 2.

Как вовлекаете людей в проект?

Больше всего работает "сарафанное радио". Хотя мы много выступаем, много говорим. Вот, недавно, я просто с одной женщиной поговорил, она сказала, что с удовольствием придет к нам. Потом врач мне позвонил, сказал, что очень хочет присоединиться к нашему движению. Мы всех к себе приглашаем, всех неравнодушных людей.

Каково, на ваш взгляд, значение проекта, какие его главные плюсы, возможности?

Основные задачи, которые поставил нам губернатор- это довести до 100% диспансеризацию всех жителей Сахалинской области ,это самое основное первичное звено на котором выявляются какие-то проблемы. Эти проблемы намного проще решить, нежели когда человек годами не ходит на диспансеризацию, а потом, когда выявляются какие-то проблемы ,начинает ходить по больницам и говорить, что врачи плохие. В итоге, человек в принципе сам виноват.

Самое яркое впечатление, которое вы получили, став участником проекта?

Когда к нам приходит масса людей, которые хотят поправить свое здоровье через физкультуру. Я всегда говорил и буду говорить всю жизнь, если не будете заниматься своим здоровьем, не будете помогать своему телу, своему организму, то и не вините врачей, что они плохо лечат. У нас многие, после занятий, смогли частично даже отказаться от лекарств, результат налицо. Вот одна женщина, она приходит с палочкой сюда, ставит ее и пашет! Она инсульт перенесла и говорит: "Если я не буду заниматься, я давно под крест пойду." Таких много! У нас все люди возрастные.

Какое мероприятие прошло сегодня? Расскажите, пожалуйста, подробнее, о школе питания для серебряных волонтеров

Сейчас прошло первое мероприятие. Выступали специалисты центра медицинской профилактики, рассказали о том, как правильно питаться.

Многие люди просто не знают об этом. Поэтому мы начали себя, со своих близких, которые у нас занимаются. Пожилым людям очень важно правильно питаться, ведь многие из них страдают хроническими заболеваниями. Первую школу провели по питанию, далее у нас пойдёт школа выживания. Например, что нужно делать, когда человек упал на улице? То ли у него инфаркт, то ли инсульт? Но основная масса людей просто не понимает что с человеком и, как правило, если мужчина упал - значит пьяный. Как определить, что человеку действительно требуется помощь? Реагировать ведь надо незамедлительно, счет идет на минуты! Мы хотим, знать, как правильно вести себя в таких ситуациях. Ну и конечно, обязательно донесем эту информацию как можно большему количеству людей.