Серебряные волонтеры Сахалина научились основам правильного питания

Объединение единомышленников под названием «серебряные волонтёры» провели встречу со специалистами в области питания, сообщает DEITA.RU.



В Сахалинской области активно развивается объединение серебряных волонтёров – местных жителей в основном пенсионного возраста, которые желают жить активной социальной и спортивной жизнью. Напомним, с инициативой создания подобных объединений выступил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Инициатива обусловлена тем, что в регионе достаточно много активных людей пенсионного возраста, которым есть чем поделиться, что предложить и рассказать другим людям, ответить на многие вопросы с высоты своего опыта.

Серебряные волонтёры организовывают разного рода полезные мероприятия, одним из которых стала «Школа питания», которая прошла на базе спорткомплекса «Кристалл» в Южно-Сахалинске. Серебряным волонтёрам удалось найти площадку для проведения встречи, а также выстроить диалог между пациентами и медработниками. Сотрудники поликлиник и специалисты в области правильного питания и здорового образа жизни рассказали собравшимся основы здорового питания. Кроме того, отдельного внимания заслуживала тема питания для людей с сахарным диабетом и его профилактике.

Серебряные волонтеры стали связующим звеном между пациентами, главными врачами и региональным минздравом. К добровольцам можно обратиться за помощью с диспансеризацией, получением талона к специалисту и по другим сложностям, которые встречают посетители в поликлиниках. Теперь такие объединения появляются по всей области.



Руководитель сообщества серебряных волонтёров Владимир Забелин отмечает, что несмотря на то, что объединение существует менее месяца, нет отбоя от важных вопросов, интересующих волонтёров.

«Мы, как серебряные волонтеры, должны сами знать всё не только по питанию, но и по инфаркту миокарда, по инсультам, по всем вопросам, в том числе и правового характера. Они часто возникают в поликлиниках и больницах. Ко мне поступает масса информации, о том, что где-то в больнице или поликлинике что-то не так, возникают вопросы, которые мы стараемся решить. Вопросов много - и с области звонят, и с города, неравнодушные люди, которые нам стараются высказать волнующие моменты», - поделился Владимир Александрович.

Примечательно, что для вступления в ряды серебряных волонтёров не обязательно быть старше определенных лет. В среднем возраст начинается от 55 лет, но есть и участники гораздо моложе. Любой неравнодушный человек, имея время и желание, может присоединиться к волонтёрам. Владимир Александрович уверен, что в будущем сообщество волонтёров будет только расширяться.

«У нас в городе не только наша организация есть, но и другие есть серебряные волонтёры, через некоторое время мы начнём всех объединять в один общий конгломерат. Мы находимся в Южно-Сахалинске, но такие же объединения у нас созданы и в Луговом, и в Томари, и в Охе. То есть у нас пошло разрастание этого движения на всю область, потому что вопрос жизни людей является на сегодняшний день первостепенным», - отметил Владимир Забелин.

Объединение серебряных волонтёров помогает людям вступить в конструктивный диалог друг с другом, и найти ответы на волнующие вопросы. Мероприятие имело большой успех, поэтому работа в данном направлении будет только развиваться.

Софья Корф