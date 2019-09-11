Серьезная авария с «перевертышем» попала на видео

Жесткое ДТП случилось в приморском городе Дальнегорске в среду, 11 сентября, сообщает DEITA.RU. Видео с места аварии опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Участниками аварии стали два транспортных средства. Одно из них в результате мощного удара перевенчалось. Второе — развернуло на дороге.

Автомобили получили сильные технические повреждения.

По словам очевидцев, одного пассажир оказался зажат в разбитой машине.

Екатерина Брязгунова