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Серьезная авария с «перевертышем» попала на видео
11 Сентябрь 2019, 16:45
Жесткое ДТП случилось в приморском городе Дальнегорске в среду, 11 сентября, сообщает DEITA.RU. Видео с места аварии опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
Участниками аварии стали два транспортных средства. Одно из них в результате мощного удара перевенчалось. Второе — развернуло на дороге.
Автомобили получили сильные технические повреждения.
По словам очевидцев, одного пассажир оказался зажат в разбитой машине.
Екатерина Брязгунова
Видео: Экипажи ДПС
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