Бренд из США Cult Gaia удивил пользователей новинкой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

В Сети раскритиковали оригинальный купальник от Cult Gaia и бразильского дизайнера Адрианы Дегреас. Новинка выгладит как полоса из прозрачного материала с совсем узкой непрозрачный, контрастной полосой, обхватывающей грудь. Он продается за 590 долларов или за 37 тысяч рублей.

В Instagram появилось множество комментариев, большей частью изумленных. «Серьезно?»- уточняют люди. Некоторые были уверены, что такая вещь за сорок тысяч продаваться попросту не может, и что это – шутка.

Практичные пользователи соцсети задаются вопросом, получится ли в таком плавать, или же он сгодится только для того, чтобы сделать в нем селфи.

Анастасия Туркова



