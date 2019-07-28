Серьезная авария случилась на объездной трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Кадры с места аварии опубликовал паблик «Экипажи ДПС» около 17 часов в субботу, 27 июля.

Судя по кадрам, участниками аварии стали два транспортных средства — грузовик и легковая иномарка. Автомобиль получил серьезные повреждения задней части, а грузовик — кабины.

Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, авария случилась в пятницу, 26 июля. В легковушке находились четверо хабаровчан: женщина-водитель, восьмилетняя девочка и двое молодых людей, старшему из них — 18 лет. Все пассажиры иномарки получили травмы.

Днем ранее многокилометровые пробки сковали дальневосточную столицу из-за многочисленных аварий.

Екатерина Брязгунова