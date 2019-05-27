Серьезная авария случилась в приморском городе Находке в понедельник, 27 мая, сообщает DEITA.RU. Кадры с места ДТП прислали в редакцию очевидцы.

По словам свидетелей, участниками происшествия стали сразу три или даже четыре автомобиля, в том числе микрогрузовики и внедорожник. От мощного удара джип отлетел на несколько метров и перевернулся. Второй участник аварии проехал еще несколько метров и, зацепив второй микрогрузовик, въехал в дерево.





Отмечается, что одному из водителей придавило ноги. Он не может сам выйти из машины.

На месте происшествия работают скорая и сотрудники ГИБДД.

Екатерина Брязгунова