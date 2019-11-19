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Серьезное ДТП произошло в столице
На месте работает полиция и скорая помощь, сообщает
DEITA.RU.
Вечером 19 ноября во Владивостоке произошло серьезное ДТП в Первомайском районе Владивостока. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло на улице Калинина по направлению в сторону Золотого моста.
По предварительным данным, виновник аварии - нетрезвый водитель Elgrand. Он выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser Prado.
В результате ДТП пострадала пассажирка Prado.
Елена Миронова
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