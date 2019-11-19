Серьезное ДТП произошло в столице

На месте работает полиция и скорая помощь, сообщает DEITA.RU.



Вечером 19 ноября во Владивостоке произошло серьезное ДТП в Первомайском районе Владивостока. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло на улице Калинина по направлению в сторону Золотого моста.

По предварительным данным, виновник аварии - нетрезвый водитель Elgrand. Он выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser Prado.

В результате ДТП пострадала пассажирка Prado.

Елена Миронова