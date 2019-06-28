28 Июнь 2019, 15:45
Серьезное ДТП с участием "скорой" попало на видео
Источник изображения: Сергей Трэйне
Днем в пятницу, 28 июня, во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus.
Как говорят очевидцы, скорая двигалась в районе остановки Дальпресс по встречной полосе. У спецтранспорта были включены проблесковые маячки. Однако водитель Toyota Aqua проигнорировал сигналы медиков и решил развернуться. В результате неудачного маневра произошло столкновение.
Пострадал фельдшер карты скорой помощи.
Екатерина Брязгунова
Видео: dpskontrol_125rus
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