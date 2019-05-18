В субботу, 18 мая, в приморском городе Артеме произошло серьезное ДТП, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местный паблик dpskontrol_125rus.





По словам очевидцев, авария случилась возле дома номер 48 по улице Фрунзе. Автолюбитель за рулем Toyota Crown не справился с управлением, вылетел на тротуар и перевернулся. Во время происшествия чудом никто не пострадал.

В соцсетях уверяют, что виновник аварии был якобы очень сильно пьян. При этом он — сын депутата Думы города Артема.





Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Судя по фото, восстановить его будет невозможно.

Екатерина Брязгунова