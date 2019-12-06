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Серьезное ДТП: водителя большегруза едва не раздавило в кабине
6 Декабрь 2019, 13:30
Серьезное ДТП: водителя большегруза едва не раздавило в кабине
МЧС Находки достали из кабины большегруза застрявшего там водителя, сообщает DEITA.RU.
Как отмечают в МЧС края, фура столкнулась с бетономешалкой, из-за чего обе машины сильно пострадали, а шофера, управляющего длинномером, зажало в кабине.
Находкинские спасатели оперативно прибыли на место происшествия, разблокировали кабину, оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам.
ГИБДД отметило, что, по предварительной версии, столкновение произошло из-за невнимательности обоих участников дорожного движения.
«Один из пострадавших не убедился в безопасности, совершая маневр. Второй, в свою очередь, не совершил вовремя торможения», - подчеркнули в ведомстве.
Сейчас инспекция расследует все обстоятельства.
Александра Маслова