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Серьезное ДТП: водителя большегруза едва не раздавило в кабине

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МЧС Находки достали из кабины большегруза застрявшего там водителя, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают в МЧС края, фура столкнулась с бетономешалкой, из-за чего обе машины сильно пострадали, а шофера, управляющего длинномером, зажало в кабине.

Находкинские спасатели оперативно прибыли на место происшествия, разблокировали кабину, оказали пострадавшему первую помощь и передали медикам.

ГИБДД отметило, что, по предварительной версии, столкновение произошло из-за невнимательности обоих участников дорожного движения.

«Один из пострадавших не убедился в безопасности, совершая маневр. Второй, в свою очередь, не совершил вовремя торможения», - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас инспекция расследует все обстоятельства.

 

Александра Маслова

дтп большегруз
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