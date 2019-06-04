Перевозка угля на Дальнем Востоке может быть предметом антиконкурентного соглашения, об этом DEITA.RU сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Как рассказали в ведомстве, анализируя результаты проверки можно смело делать вывод о том, что между четырьмя компания было заключено антиконкурентное соглашение. АО «ДГК», АО «РусГидро Снабжение», АО «ВОСТЭК», ООО «ТрансКоул» приложили максимум усилий для поддержания цен на торгах. В результате неоднократно были заключены договоры на перевозку угля железнодорожным транспортом. Кроме того, специально создавались условия, которые позволяли участвовать в торгах конкретным предприятиям.

По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС России, поддержка цен на определенном уровне негативно отразится на жизни обычных граждан, так как стоимость доставки обязательно будет включена тарифы на типовую энергию.

На данный момент в отношении всех указанных компаний возбуждены дела по признакам картеля на торгах и антиконкурентного соглашения заказчика торгов с участником. Компаниям грозят крупные штрафы.

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Екатерина Брязгунова