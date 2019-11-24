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Серьезные проблемы наблюдаются на важной трассе

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Движение на главной региональной трассе Приморья осложнено погодными условиями вечером в воскресенье, 24 ноября, сообщает DEITA.RU.

Движение на проблемном автомобильном участке в районе населенных пунктов Штыково и Шкотово на трассе Артем — Находка замедленно из-за гололеда.

Судя по Яндекс. Картам, автомобили начинают двигаться со скоростью не более 40 километров в час в районе подъема на поселок Артемовский. После чего не спешно едут до серпантина в районе Шкотова, потом не изменяя скорости до Штыково. До поворота на Партизанск медленное движение сохраняется, а дальше машины идут в обычном темпе.

В обратном направлении примерно похожая ситуация.

Екатерина Брязгунова

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