Новости
«Ставьте авто, сидите дома» — автомобилисты Приморья в панике
24 Ноябрь 2019, 19:33
Серьезные проблемы наблюдаются на важной трассе
24 Ноябрь 2019, 19:23
ГИБДД выписывает штрафы за законную парковку
24 Ноябрь 2019, 18:59
Форум «Мой бизнес» состоялся во Владивостоке
24 Ноябрь 2019, 18:50
Обстоятельства гибели жены мэра проверяет СКР
24 Ноябрь 2019, 18:29
Инспекторы ГИБДД лишают прав, если не сидел за рулем
24 Ноябрь 2019, 17:59
Резкое ухудшение погоды ожидается в столице
24 Ноябрь 2019, 17:27
«Помрет пол-России» — идея депутата возмутила россиян
24 Ноябрь 2019, 16:59
Серьезные проблемы наблюдаются на важной трассе
Движение на главной региональной трассе Приморья осложнено
погодными условиями вечером в воскресенье, 24 ноября, сообщает DEITA.RU.
Движение на проблемном автомобильном участке в районе населенных пунктов Штыково и Шкотово на трассе Артем — Находка замедленно из-за гололеда.
Судя по Яндекс. Картам, автомобили начинают двигаться со скоростью не более 40 километров в час в районе подъема на поселок Артемовский. После чего не спешно едут до серпантина в районе Шкотова, потом не изменяя скорости до Штыково. До поворота на Партизанск медленное движение сохраняется, а дальше машины идут в обычном темпе.
В обратном направлении примерно похожая ситуация.
Екатерина Брязгунова