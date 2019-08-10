По факту крупного пожара на рыбоконсервном заводе на Сахалине в городе Холмске проводится проверка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на островное правительство.

Как пояснили в ГУ МЧС России по региону, в субботу, 10 августа, произошло возгорание склада на территории завода «Лаперуза», расположенного на улице Железнодорожной. Через пять минут после поступления информации о пожаре прибыли первые пожарные расчеты.

По словам пожарных, на месте происшествия наблюдалось горение крыши склада. В 13 часов 55 минут по местному времени пожар удалось локализовать, а в 17 часов 17 минут — полностью ликвидировать.

Пострадавших нет. Площадь возгорания составила около трехсот квадратных метров.

Отмечается, что ситуацию держит на контроле лично глава региона Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что все работники цеха должны быть эвакуированы.

Ранее DEITA.RU писало о том, что на один из сахалинских заводов по рыбопереработке забрался медведь. Он не только до смерти перепугал работников, но и, увидев людей, сам дал деру.

Екатерина Брязгунова