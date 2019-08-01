Залы Приморской картинной галереи расположенные по адресу: Владивосток, Партизанский проспект, 12, многие горожане называют «детская картинная галерея», хотя здесь регулярно проходят выставки художников отнюдь не детского возраста. В залах «на Партизанском» выставляются Заслуженные художники России, проходят большие коллективные и персональные выставки, как молодых авторов, так и именитых мастеров, свое творчество представляют иностранные художники. Работает здесь и Детский музейный центр.



О том, как живет «Партизанский», какие выставки прошли здесь за последнее время, и как развивается в центре «детская художественная тема» рассказал DEITA.RUзаведующий выставочными залами Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 Сергей Заика.

- За залами на Партизанском проспекте у жителей Владивостока закрепилась название «детская картинная галерея». В каком году пространство получило статус выставочных залов, и был организован Детский музейный центр?

- С 1966 года в этом здании располагалась вся Приморская картинная галерея. В 1991 году, в день своего 25-летия галерея любезно предоставила один из залов для организации Детской картинной галереи, приняла её на свою территорию. Это был очень важный шаг доброй воли, при том, что сама «взрослая» галерея нуждалась в расширении площадей. В 2001 г. пространство на Партизанском проспекте, 12 получило статус выставочных залов Приморской государственной картинной галереи, а в 2004 году здесь официально разместился и Детский музейный центр, а при нём хранится и собранный за многие годы фонд детских работ. Представляете – некоторые авторы стали настоящими художниками-профессионалами, а здесь хранятся их работы, участвовавшие и побеждавшие когда-то в детских конкурсах!

- Настоящее время требует новых форм работы с детской аудиторией. Как проходят выставки в Детском музейном центре?

- Мы отошли от стандартных форм выставок по жанрам, таких как «выставка детского пейзажа», «выставка детского натюрморта», как это было прежде. Сейчас придумываем достаточно оригинальные конкурсные темы. В марте прошла выставка по результатам объявленного нами конкурса, который назывался «О любви». В нём участвовали ученики детских художественных школ со всего Приморья. Было несколько номинаций, в том числе «Любовь к искусству», самая оригинальная из всех номинаций - «Любовь к себе». Задавая столь непростую тему, мы усложняем работу для детей и педагогов, заставляем ребят задумываться над сложными понятиями, осмысливать их.

Детям интересно быть не просто слушателями и созерцателями, а исследователями. Недавно они исследовали выставку «Нарисованный Владивосток». На выставке были представлены произведения художников с изображением города и всего что с ним связано. Мы разработали вопросы по истории Владивостока, и дети ходили по залу с опросниками, искали ответы в картинах. Выставка проходила в июне, во время школьных каникул, у нас побывало очень много детей из летних пришкольных лагерей. Приходили группами по 15 – 20 человек. Ребята с удовольствием ходили по выставке, играли, исследовали пространство и отвечали на вопросы чуть ли не по полтора – два часа подряд.

- «Нарисованный Владивосток» - это выставка «взрослых» художников. Но есть информация, что появился детский конкурс с аналогичной темой и названием.

- Да, мы решили включить в эту тему детей и проведём первый детский конкурс «Нарисованный Владивосток». Он будет краевым, в нем смогут принять участие все детские художественные школы и студии края. Вначале мы планировали провести конкурс среди ребят из Владивостока, может быть Артёма, Находки. Но потом поняли, что нет, конкурс должен быть для ребят всего края. Владивосток - столица Приморья, и дети должны это понимать. Условия конкурса будут объявлены к началу учебного года. Выставку планируем сделать в марте 2020 года. Конкурсные работы будут приниматься до конца февраля.

- Вы планируете плотно работать с краем?

- Конечно, мы же краевое учреждение культуры. Сейчас мы восстанавливаем частично ранее утерянные связи со всеми детскими художественными школами Приморья, – а их, примерно, 80. Детский музейный центр должен стать по-настоящему краевым центром.

- При Детском музейном центре работает художественная студия.

- Две студии – «Градиент» и «Театр плюс ИЗО». Студию «Градиент» уже несколько лет ведёт Дарья Ткаченко, студентка художественного факультета института искусств, сейчас она учится на шестом курсе. У неё много учеников, но самый большой плюс в том, что Дарья берёт на обучение самых маленьких детишек. С двух с половиной лет. Многим детям, которые у неё учатся сейчас уже по 5 – 6 лет, а начинали совсем малышами. Работать с маленькими детьми очень тяжело: посадить его за мольберт, чтобы он рисовал, слушал и понимал, как это делается, очень сложно, но у Дарьи это хорошо получается, и мы ей очень благодарны за её труд. Вторая студия «Театр плюс ИЗО». Занятия проводит Надежда Александровна Прантенко, главный хранитель Приморской государственной картинной галереи, на основе разработанной ею персональной методики. Помимо, конечно же, рисования дети читают сказки, стихи, слушают классическую музыку. Это очень интересная методика, и так детям прививается хороший вкус не только к живописи, но и к литературе, музыке, театру.

- Что ещё важного происходит в Детском музейном центре?

- Нам сейчас надо выделить отдельное помещение, где студии будут заниматься. В настоящее время занятия проходят в выставочных залах. С одной стороны, это интересно, и дети привыкают работать при зрителях. С другой стороны, создаются неудобства как для них самих, так и для посетителей выставок. Помещение есть, и сейчас решаем вопрос по небольшому ремонту, чтобы наши студии «Градиент» и «Театр плюс ИЗО» занимались в отдельном зале. Когда появится отдельное помещение, то большее количество детей сможет заниматься в центре. И на этой выделенной площадке мы сможем проводить полноценные мастер-классы.

Говоря о детских конкурсах, необходимо сказать ещё о призах, которые вручаем победителям выставок. Мы разработали очень интересные, оригинальные призы, и делаем их сами с помощью наших друзей. Прежде такого не было. Так, для выставки «О любви» были сделаны очень красивые раковины в керамической мастерской «Благое дело». Дети получают не бумажные грамоты, а именной творческий приз, и это тоже может быть для них стимулом дальнейшего развития.

- Мы говорим о детях, но ведь большая часть вашей работы - это выставки состоявшихся художников. Какие выставки, прошедшие на Партизанском проспекте в последнее время, на Ваш взгляд, были наиболее интересны?

- Выставка «Прикосновение к Северу» якутского художника Михаила Старостина, признанного в России и за рубежом живописца и графика, - это было шикарно. Под новый год прошла замечательная выставка «Дело было в январе». На ней были представлены картины с зимней тематикой из фондов Приморской государственной картинной галереи. Экспозицию посетило очень много зрителей, в том числе детей, на зимних каникулах дети приходили целыми классами. Очень удивила и порадовала выставка детской студии «Арлекин» «Обложка НЕ соответствует содержанию». Дети очень творчески подошли к теме и создали необычные коллажи обложек к известным книгам. Выставка никого не оставила равнодушным. И дети, и взрослые с азартом отгадывали, к какой книге сделана та или иная «обложка». Отмечу, конечно, выставку «Нарисованный Владивосток». В этом году мы провели её во второй раз. Сейчас проходит очень интересная выставка Заслуженных художников из Хабаровска Владимира и Надежды Хрустовых.

- Какие события в самое ближайшее время ожидают гостей Выставочных залов на Партизанском проспекте?

- В августе у нас два международных проекта. Выставки из Индии и Китая. 29 августа откроется очень серьёзная выставка произведений Валентины Ивановны Диффинэ-Кристи. Она родилась и училась в Москве, фамилия у неё французская по мужу, он тоже был художником. Часть работ прибудет из Москвы, а часть – из коллекции нашей картинной галереи. Осенью открываем абсолютно новый проект, его рабочее название - «Молодые и талантливые». Мы решили ежегодно делать персональную выставку одного из молодых приморских художников. Так мы хотим поддержать начинающих творцов.

Ирина Павленко

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